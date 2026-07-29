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Aktie auf dem Prüfstand 29.07.2026 17:19:44

Deutsche Bank-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

Deutsche Bank-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Deutsche Bank-Aktie durch DZ BANK liegen vor.

Deutsche Bank
29.29 CHF 1.30%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Finanzinstituts seien vor allem dank eines starken Investmentbankings besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Hässler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere positive Signale seien der bestätigte Jahresausblick, optimistische Aussagen während der Telefonkonferenz und der angekündigte Aktienrückkauf.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Bank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.9 Prozent auf 31.53 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 6’959’783 Deutsche Bank-Aktien. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 1.3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.473 6.12 158525079
Long 15.1729 4.25 158525078
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4571 9.29 157534427
Short 10.8378 5.23 156739223
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.83 147103152
Long 8 -16.85 153820965
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Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

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