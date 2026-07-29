Deutsche Bank-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank nach Quartalszahlen von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Finanzinstituts seien vor allem dank eines starken Investmentbankings besser als erwartet ausgefallen, schrieb Philipp Hässler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere positive Signale seien der bestätigte Jahresausblick, optimistische Aussagen während der Telefonkonferenz und der angekündigte Aktienrückkauf.

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Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.9 Prozent auf 31.53 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 6’959’783 Deutsche Bank-Aktien. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 1.3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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