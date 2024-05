ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. An den Flughäfen des Infrastrukturkonzerns habe das Verkehrsaufkommen im April fast das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2029 erreicht, nachdem es im März knapp darüber gelegen habe, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der frühe Zeitpunkt der Osterfeiertage habe sich im April etwas ungünstig ausgewirkt und dafür im März geholfen./gl/ajx;