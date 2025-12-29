DigitalBridge Grou a Aktie 120927163 / US25401T6038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Nächster KI-Milliardendeal?
|
29.12.2025 13:38:44
DigitalBridge-Aktie +33%: SoftBank treibt anscheinend mit Übernahme KI-Strategie voran
Das japanische Technologie-Konglomerat SoftBank Group Corp. steht offenbar kurz vor einem bedeutenden strategischen Zukauf.
• DigitalBridge stützt KI-Strategie
• DigitalBridge-Aktie mit Kursfeuerwerk
Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, befindet sich der SoftBank-Konzern in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme der DigitalBridge Group. Eine offizielle Bekanntgabe des Deals für das in New York börsennotierte Unternehmen könnte nach Einschätzung der Quellen bereits am heutigen Montag erfolgen. DigitalBridge wird an der Börse mit rund 2,7 Milliarden US-Dollar bewertet.
KI-Boom: SoftBanks Fokus auf die Infrastruktur der Zukunft
Die geplante Akquisition unterstreicht die Ambitionen von SoftBank-Gründer Masayoshi Son, sein Imperium massiv auf das Zeitalter der künstlichen Intelligenz auszurichten. DigitalBridge hat sich als Private-Equity-Gesellschaft auf digitale Infrastruktur spezialisiert - insbesondere auf Rechenzentren. Diese Anlagen gelten derzeit als Schlüsselressource, da der weltweite KI-Boom den Bedarf an Rechenleistung und Speicherkapazitäten in ungeahnte Höhen treibt.
Verhandlungen von SoftBank und DigitalBridge im Endspurt
Obwohl die Gespräche bereits weit gediehen sind, bleibt eine gewisse Restunsicherheit. Bisher wurden keine finanziellen Details zur potenziellen Transaktion veröffentlicht. Zudem weisen die Informanten darauf hin, dass eine endgültige Einigung noch aussteht; sowohl der Zeitplan als auch die spezifischen Bedingungen könnten sich kurzfristig noch ändern. Dennoch verdeutlicht das Interesse, dass SoftBank bereit ist, massiv in die physische Basis der digitalen Transformation zu investieren, um direkt vom Wertzuwachs geschäftskritischer Infrastruktur zu profitieren.
So reagieren die Aktien
Die Softbank-Aktie legte am Montag in Tokio letztlich um 0,79 Prozent auf 4.485 Yen zu, während die Papiere von DigitalBridge an der NYSE vorbörslich 32,47 Prozent auf 18,44 US-Dollar gewinnen.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu DigitalBridge Group Inc Registered Shs -A-
|
29.10.25
|Ausblick: DigitalBridge Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: DigitalBridge Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: DigitalBridge Group A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: DigitalBridge Group A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu DigitalBridge Group Inc Registered Shs -A-
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Auch der deutsche Leitindex bewegt sich nur marginal. Asiens Börsen präsentierten sich am Montag uneinheitlich.