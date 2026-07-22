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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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22.07.2026 14:43:17

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 dänischen Kronen belassen. Akash Gupta zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schlüsse aus den Resultaten des US-Konkurrenten GE Vernova, die auch bei Vestas negative Spuren im Kurs hinterließen. Er sieht in der davon ausgelösten Schwäche bei dem Hersteller von Windkraftanlagen eine Kaufchance. Von Vestas erwartet er ein gutes zweites Quartal mit einer potenziellen Erhöhung des Ausblicks./rob/tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:23 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
251.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23.73 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
179.15 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
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