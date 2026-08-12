Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
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Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 dänischen Kronen belassen. Der Hersteller von Windkraftturbinen habe sich zuletzt herausragend entwickelt, schrieb Akash Gupta in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hätten die Dänen um mehr als das Doppelte übertroffen. Erstmals seit zehn Jahren habe das Unternehmen zudem nach dem ersten Halbjahr die Jahresziele erhöht./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
251.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
177.00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
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