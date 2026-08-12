NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 dänischen Kronen belassen. Der Hersteller von Windkraftturbinen habe sich zuletzt herausragend entwickelt, schrieb Akash Gupta in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hätten die Dänen um mehr als das Doppelte übertroffen. Erstmals seit zehn Jahren habe das Unternehmen zudem nach dem ersten Halbjahr die Jahresziele erhöht./rob/bek/gl;