Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Die Investorenstimmung im Bereich Erneuerbarer Energien habe sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert, schrieb Mark Strouse in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er bevorzugt Aktien mit einem starken Fokus auf die US-Fertigungsindustrie, diversifizierte Absatzmärkte und/oder starken Bilanzen. Seine Favoriten unter den europäischen Branchenausrüstern sind Siemens Energy, Vestas und Prysmian./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
200.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24.64 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
178.00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mark Strouse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
31.12.25
|Analysten sehen bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.10.25
|Oktober 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.25
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|22.33
|1.62%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:47
|
JP Morgan Chase & Co.
Michelin Neutral
|09:43
|
Goldman Sachs Group Inc.
Volkswagen Neutral
|09:41
|
JP Morgan Chase & Co.
Vestas Wind Systems A-S Overweight
|09:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Energy Overweight
|09:40
|
Deutsche Bank AG
Rio Tinto Hold
|09:37
|
Deutsche Bank AG
Diageo Hold
|09:36
|
Deutsche Bank AG
Dürr Hold