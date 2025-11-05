Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
18.44CHF
1.71CHF
10.23 %
10:45:53
BRXC
05.11.2025 09:23:58
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Vestas Wind Systems A-S
18.44 CHF 10.23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Margen und Barmittelzuflüsse des Herstellers von Windkraftanlagen seien stark gewesen, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Er hob zudem die Aktienrückkäufe hervor./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
164.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
20.02 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
130.70 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
31.10.25
|Oktober 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
31.08.25
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
13.08.25
|Vestas-Aktie steigt dennoch deutlich: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik - Umsatz und operatives Ergebnis unter den Erwartungen (AWP)
12.08.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
31.07.25
|Juli 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|09:23
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
