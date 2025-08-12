|Kurse + Charts + Realtime
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einem Treffen mit Analysten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen belassen. Das Management des Windturbinenherstellers habe den Fokus auf den Rest des laufenden Jahrzehnts gerichtet, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Vorgaben von US-Präsident Trump hätten das Zeug, die Lage zu verändern. Grundsätzlich sei die Energienachfrage in den USA sehr groß./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
164.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15.14 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
115.05 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
