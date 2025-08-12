Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 0.0%  SPI 16’670 -0.1%  Dow 44’779 -0.3%  DAX 24’352 0.7%  Euro 0.9417 -0.1%  EStoxx50 5’425 0.7%  Gold 3’345 -0.3%  Bitcoin 95’546 -3.8%  Dollar 0.8079 0.3%  Öl 66.5 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Kuros32581411Holcim1221405
Top News
Swissquote-Aktie dennoch in Rot: Prognosen nach gutem ersten Halbjahr erhöht
Relief Therapeutics-Aktie dennoch zweistellig im Minus: Weniger Verlust im ersten Halbjahr
Bilfinger-Aktie fester: Umsatz und Ergebnis legen zu
Lufthansa-Aktie freundlich: Historische Flugzeuge in der Zentrale
Bitcoin nach Allzeithoch kräftig unter Druck
Suche...
Plus500 Depot

Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

14.61
CHF
0.45
CHF
3.21 %
12.08.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2025 14:12:38

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
14.61 CHF 3.21%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einem Treffen mit Analysten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen belassen. Das Management des Windturbinenherstellers habe den Fokus auf den Rest des laufenden Jahrzehnts gerichtet, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Vorgaben von US-Präsident Trump hätten das Zeug, die Lage zu verändern. Grundsätzlich sei die Energienachfrage in den USA sehr groß./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
164.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15.14 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
115.05 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?