SMI 12’194 -0.8%  SPI 16’945 -0.6%  Dow 45’834 -0.6%  DAX 23’698 0.0%  Euro 0.9342 0.0%  EStoxx50 5’391 0.1%  Gold 3’643 0.3%  Bitcoin 92’361 0.5%  Dollar 0.7967 0.1%  Öl 66.9 0.9% 
Fitch stuft Frankreichs Kreditwürdigkeit herab
IPO-Euphorie: Jim Cramer spricht Investitions-Warnung aus
Unternehmensgeschichte der Avolta-Aktie: Vom Tabakgrosshändler zum globalen Marktführer
Handelsdeal ebnet US-Fahrzeugen den Weg in die EU - auch für Teslas Cybertruck
CoinShares setzt auf US-Markt: NASDAQ-Listing soll Glaubwürdigkeit stärken
Die Ratingagentur Fitch hat Frankreichs Kreditwürdigkeit für langfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten von "AA-" auf "A+" herabgestuft.

Der Ausblick sei stabil, erklärte Fitch. Als Grund für die Herabstufung führte Fitch an, die steigende Schuldenlast Frankreichs die Fähigkeit der Regierung einschränke, auf künftige wirtschaftliche Schocks zu reagieren, ohne die öffentlichen Finanzen weiter zu belasten.

Zudem verwies Fitch auf die politische Instabilität. "Die Niederlage der Regierung bei der Vertrauensabstimmung zeigt die zunehmende Fragmentierung und Polarisierung der Innenpolitik", so Fitch. "Diese Instabilität schwächt die Fähigkeit des politischen Systems, eine substanzielle Haushaltskonsolidierung zu erreichen, und macht es unwahrscheinlich, dass das Haushaltsdefizit bis 2029 auf 3 Prozent des BIP gesenkt werden könnte, wie es die gescheiterte Regierung angestrebt hatte.

Am vergangenen Montagabend hatte Premierminister François Bayrou nach nicht einmal neun Monaten im Amt eine Vertrauensfrage im Parlament und daraufhin seinen Posten an der Spitze der Minderheitsregierung verloren. Frankreichs neuer Premierminister Sébastien Lecornu bemüht sich derzeit um einen Kompromiss unter den politischen Lagern, um einen Sparhaushalt für 2026 durch die Nationalversammlung zu bringen.

Die Ratingagenturen Moody's und S&P Global Ratings folgen mit ihren eigenen Ratingentscheidungen im Oktober bzw. November.

DOW JONES

