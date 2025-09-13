|Bonität
|
13.09.2025 15:38:00
Fitch stuft Frankreichs Kreditwürdigkeit herab
Die Ratingagentur Fitch hat Frankreichs Kreditwürdigkeit für langfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten von "AA-" auf "A+" herabgestuft.
Zudem verwies Fitch auf die politische Instabilität. "Die Niederlage der Regierung bei der Vertrauensabstimmung zeigt die zunehmende Fragmentierung und Polarisierung der Innenpolitik", so Fitch. "Diese Instabilität schwächt die Fähigkeit des politischen Systems, eine substanzielle Haushaltskonsolidierung zu erreichen, und macht es unwahrscheinlich, dass das Haushaltsdefizit bis 2029 auf 3 Prozent des BIP gesenkt werden könnte, wie es die gescheiterte Regierung angestrebt hatte.
Am vergangenen Montagabend hatte Premierminister François Bayrou nach nicht einmal neun Monaten im Amt eine Vertrauensfrage im Parlament und daraufhin seinen Posten an der Spitze der Minderheitsregierung verloren. Frankreichs neuer Premierminister Sébastien Lecornu bemüht sich derzeit um einen Kompromiss unter den politischen Lagern, um einen Sparhaushalt für 2026 durch die Nationalversammlung zu bringen.
Die Ratingagenturen Moody's und S&P Global Ratings folgen mit ihren eigenen Ratingentscheidungen im Oktober bzw. November.
DOW JONES
Weitere Links:
Inside Fonds
|11.09.25
|Schroders: KI, Energiebedarf und die CO2-Herausforderung
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: SMI verabschiedet sich tiefer ins Wochenende -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün
Am heimischen Aktienmarkt ging es vor dem Wochenende nach unten. Anleger in Deutschland hielten sich bedeckt. Die US-Börsen bewegten sich vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den grössten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.
Top-Rankings
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}