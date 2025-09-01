|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vestas mit einem Kursziel von 139 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die europäischen Investitionsgüterhersteller seien seit Jahresbeginn gesunken, da die US-Zölle für neue Unsicherheiten hinsichtlich der Geschäftsaussichten sowie eine weitere Verzögerung der zyklischen Erholung sorgten, schrieb Mark Fielding in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach der Erholung vor allem der großen Unternehmenstitel im zweiten Quartal sei er deshalb für den Sektor nun etwas neutraler gestimmt. Titel wie Schneider Electric, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius seien aber immer noch attraktiv./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
139.00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
16.92 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
126.25 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
31.08.25
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
13.08.25
|Vestas-Aktie steigt dennoch deutlich: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik - Umsatz und operatives Ergebnis unter den Erwartungen (AWP)
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.07.25
|Juli 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.06.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.05.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|10:02
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|19.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|10:02
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|19.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|10:02
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|19.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|19.03.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|04.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|15.93
|-3.65%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:42
|
Deutsche Bank AG
Ferrari Buy
|10:41
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Buy
|10:11
|
Jefferies & Company Inc.
Fraport Hold
|10:02
|
RBC Capital Markets
Volvo AB Outperform
|10:02
|
RBC Capital Markets
Vestas Wind Systems A-S Outperform
|10:01
|
RBC Capital Markets
RATIONAL Underperform
|10:01
|
RBC Capital Markets
GEA Sector Perform