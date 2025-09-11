Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’264 -0.2%  SPI 17’025 -0.1%  Dow 46’108 1.4%  DAX 23’760 0.2%  Euro 0.9346 0.1%  EStoxx50 5’391 0.1%  Gold 3’652 0.5%  Bitcoin 91’835 -0.1%  Dollar 0.7958 0.0%  Öl 65.9 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Schock für Tesla-Aktie, GM-Aktie & Co: Ab 30. September droht Nachfrage-Kollaps
Alibaba-Aktie steigt deutlich nach KI-Initiativen und Cloud-Investitionen
Analysten zuversichtlich: NVIDIA-Aktie mit Luft nach oben
Eignet sich ETF-Sparen als erster Schritt, um an der Börse Fuss zu fassen?
Inflation in Deutschland: Erwarteter Anstieg im August
Suche...
200.- Saxo-Deal

Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

15.26
CHF
-0.01
CHF
-0.03 %
11.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.09.2025 06:20:58

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
15.26 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. In den USA seien Windkraftprojekte an Land für die Dänen entscheidend, schrieb Akash Gupta am Donnerstagabend. Die jüngsten Nachrichten um US-Projekte auf See seien dagegen eher viel Lärm um nichts. Insgesamt bleibe das Umfeld günstig für Vestas./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 17:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
164.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15.91 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
117.60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?