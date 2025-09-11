NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. In den USA seien Windkraftprojekte an Land für die Dänen entscheidend, schrieb Akash Gupta am Donnerstagabend. Die jüngsten Nachrichten um US-Projekte auf See seien dagegen eher viel Lärm um nichts. Insgesamt bleibe das Umfeld günstig für Vestas./rob/ag/gl;