PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla angesichts gekürzter Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Zielsenkung wegen verzögerter Projekte sei eine Enttäuschung, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei nicht absehbar gewesen und werde sich wohl kurzfristig belastend auf die Aktie auswirken. Darin würde der Experte aber eine attraktive Einstiegsgelegenheit sehen, da wohl keines der Projekte vor einer Stornierung stehe. Die Auftragsentwicklung bei dem Technologieunternehmen bleibe stark./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:38 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25.76 € 		Abst. Kursziel*:
43.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.74%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

