Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

81.03
CHF
0.43
CHF
0.54 %
18:00:01
BRXC
24.10.2025 17:28:18

Sanofi Kaufen

Sanofi
81.03 CHF 0.54%
24.10.2025 17:28:18

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sanofi nach Quartalszahlen von 109 auf 104 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns sei etwas höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte aber seine Erlös- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Kaufen
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
89.11 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
88.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

17:28 Sanofi Kaufen DZ BANK
12:31 Sanofi Buy UBS AG
11:15 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:31 Sanofi Outperform Bernstein Research
09:24 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.