Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
15.21CHF
0.37CHF
2.49 %
25.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
01.10.2025 08:57:03
Vestas Wind Systems A-S Overweight
Vestas Wind Systems A-S
15.21 CHF 2.49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Ein rekordhoher Auftragseingang für Windenergieanlagen an Land bestätige eine wieder anspringende Nachfrage nach dem schwachen ersten Halbjahr, schrieb Akash Gupta am Mittwoch./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
164.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
119.80 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.25
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
13.08.25
|Vestas-Aktie steigt dennoch deutlich: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik - Umsatz und operatives Ergebnis unter den Erwartungen (AWP)
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.07.25
|Juli 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.06.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.05.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|08:57
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|08:57
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|08:57
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|19.03.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|04.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|15.21
|2.49%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:04
|
Barclays Capital
Sartorius Stedim Biotech Overweight
|09:57
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
TotalEnergies Hold
|09:56
|
Deutsche Bank AG
BAT Buy
|09:53
|
Barclays Capital
Sartorius vz. Overweight
|09:48
|
Deutsche Bank AG
ASOS Buy
|09:45
|
Deutsche Bank AG
Porsche Automobil Buy
|09:44
|
JP Morgan Chase & Co.
AUTO1 Overweight