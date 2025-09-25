Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

15.21
CHF
0.37
CHF
2.49 %
25.09.2025
BRXC
01.10.2025 08:57:03

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
15.21 CHF 2.49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Ein rekordhoher Auftragseingang für Windenergieanlagen an Land bestätige eine wieder anspringende Nachfrage nach dem schwachen ersten Halbjahr, schrieb Akash Gupta am Mittwoch./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
164.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16.05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
119.80 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

