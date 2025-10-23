Newmont-Aktie dennoch tiefer: Newmont schlägt Prognosen

Im dritten Quartal 2025 erzielte Newmont einen Umsatz von 5,52 Milliarden US-Dollar, nach 4,60 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Damit hat das Unternehmen die Analystenschätzungen von 5,19 Milliarden US-Dollar übertroffen.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 US-Dollar, nachdem im Vorjahr 0,800 US-Dollar erzielt worden waren. Damit hat Newmont die Erwartungen der Analysten, die zuvor von 1,45 US-Dollar je Aktie ausgegangen waren, ebenfalls übererfüllt.

An der NYSE reagierte die Aktie zunächst mit 0,54 Prozent Minus auf die Zahlen und notierte zuletzt bei 88,38 US-Dollar. Anleger dürften nun vor allem auf den Ausblick des Unternehmens für die zweite Jahreshälfte 2025 blicken, um Hinweise auf die künftige Produktionsentwicklung und Kostensituation zu erhalten.

Redaktion finanzen.ch