|Bergbaukonzern mit Bilanz
|
23.10.2025 22:17:00
Newmont-Aktie dennoch tiefer: Newmont schlägt Prognosen
Der Goldproduzent Newmont hat am Donnerstag seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt. So liefen die Geschäfte.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 US-Dollar, nachdem im Vorjahr 0,800 US-Dollar erzielt worden waren. Damit hat Newmont die Erwartungen der Analysten, die zuvor von 1,45 US-Dollar je Aktie ausgegangen waren, ebenfalls übererfüllt.
An der NYSE reagierte die Aktie zunächst mit 0,54 Prozent Minus auf die Zahlen und notierte zuletzt bei 88,38 US-Dollar. Anleger dürften nun vor allem auf den Ausblick des Unternehmens für die zweite Jahreshälfte 2025 blicken, um Hinweise auf die künftige Produktionsentwicklung und Kostensituation zu erhalten.
Redaktion finanzen.ch
