Eni
14.75 CHF 3.51%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni von 16,50 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Werner Eisenmann attestierte dem Ölkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie ein starkes drittes Quartal. In einem angeschlagenen Marktumfeld sei das Ergebnis ein "bemerkenswertes Feuerwerk aus starken Ergebnissen, Erhöhung diverser Ziele für 2025, Anhebung der Aktienrückkäufe und weiteren Effizienzmaßnahmen"./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Eni S.p.A. Kaufen
Unternehmen:
Eni S.p.A.
DZ BANK
-
Rating jetzt:
Kaufen
15.60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
15.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

15:50 Eni Kaufen DZ BANK
12:53 Eni Neutral UBS AG
10:32 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:55 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.25 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
