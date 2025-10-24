Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
14.75CHF
0.50CHF
3.51 %
18:00:03
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.10.2025 15:50:31
Eni Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni von 16,50 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Werner Eisenmann attestierte dem Ölkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie ein starkes drittes Quartal. In einem angeschlagenen Marktumfeld sei das Ergebnis ein "bemerkenswertes Feuerwerk aus starken Ergebnissen, Erhöhung diverser Ziele für 2025, Anhebung der Aktienrückkäufe und weiteren Effizienzmaßnahmen"./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Kaufen
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
15.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
15.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Werner Eisenmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Starker Wochentag in Europa: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Eni S.p.A.
|15:50
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|12:53
|Eni Neutral
|UBS AG
|10:32
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:50
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|12:53
|Eni Neutral
|UBS AG
|10:32
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:50
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|10:32
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|12:53
|Eni Neutral
|UBS AG
|08:55
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Eni Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|14.75
|3.51%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:03
|
DZ BANK
Intel Verkaufen
|16:02
|
Jefferies & Company Inc.
PVA TePla Buy
|15:50
|
DZ BANK
Eni Kaufen
|15:49
|
DZ BANK
Beiersdorf Kaufen
|14:16
|
Deutsche Bank AG
Valeo Hold
|14:11
|
Deutsche Bank AG
VINCI Buy
|14:11
|
Deutsche Bank AG
RELX Hold