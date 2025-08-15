|Kurse + Charts + Realtime
Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 dänischen Kronen belassen. Colin Moody befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen des Steuer- und Ausgabengesetzes von US-Präsident Donald Trump ("One Big Beautiful Bill") auf den Windturbinen-Hersteller. Die Aktualisierung der Steuergutschriften dürfte den Dänen zusätzliche Impulse geben und weitere Aktivitäten in den USA stützen, schrieb er./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
128.00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
114.85 DKK
|
Abst. Kursziel*:
11.45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
114.85 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.45%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
13.08.25
|Vestas-Aktie fällt: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik - Umsatz und operatives Ergebnis unter den Erwartungen (AWP)
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.07.25
|Juli 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.06.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.05.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.04.25
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|07:59
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|06:11
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|16.10
|10.50%
