Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

16.10
CHF
1.53
CHF
10.50 %
09:10:46
BRXC
18.08.2025 07:59:37

Vestas Wind Systems A-S Outperform

Vestas Wind Systems A-S
16.10 CHF 10.50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 dänischen Kronen belassen. Colin Moody befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen des Steuer- und Ausgabengesetzes von US-Präsident Donald Trump ("One Big Beautiful Bill") auf den Windturbinen-Hersteller. Die Aktualisierung der Steuergutschriften dürfte den Dänen zusätzliche Impulse geben und weitere Aktivitäten in den USA stützen, schrieb er./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
128.00 DKK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
114.85 DKK 		Abst. Kursziel*:
11.45%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
114.85 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
11.45%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:59 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
06:11 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
15.08.25 Vestas Wind Systems A-S Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
14.08.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
