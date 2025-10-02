Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf

Im vergangenen September haben 4 Experten die Aktie von Vonovia SE wie folgt eingeschätzt.

3 Experten empfehlen die Vonovia SE-Aktie zu kaufen, 1 Analyst empfiehlt die Vonovia SE-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 34,38 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 7,83 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Vonovia SE-Aktie von 26,55 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 41,00 EUR 54,43 23.09.2025 Barclays Capital 24,00 EUR -9,60 16.09.2025 Goldman Sachs Group Inc. 41,00 EUR 54,43 09.09.2025 Jefferies & Company Inc. 31,50 EUR 18,64 08.09.2025

