Vonovia Aktie 29679858 / US92887H1077
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Monats-Einschätzungen
|
02.10.2025 20:45:00
Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf
Wie Experten die Vonovia SE-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Im vergangenen September haben 4 Experten die Aktie von Vonovia SE wie folgt eingeschätzt.
3 Experten empfehlen die Vonovia SE-Aktie zu kaufen, 1 Analyst empfiehlt die Vonovia SE-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 34,38 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 7,83 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Vonovia SE-Aktie von 26,55 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|41,00 EUR
|54,43
|23.09.2025
|Barclays Capital
|24,00 EUR
|-9,60
|16.09.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|41,00 EUR
|54,43
|09.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|31,50 EUR
|18,64
|08.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Vonovia SE