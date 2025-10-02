Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Monats-Einschätzungen 02.10.2025 20:45:00

Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf

Wie Experten die Vonovia SE-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Vonovia
13.40 EUR 2.29%
Im vergangenen September haben 4 Experten die Aktie von Vonovia SE wie folgt eingeschätzt.

3 Experten empfehlen die Vonovia SE-Aktie zu kaufen, 1 Analyst empfiehlt die Vonovia SE-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 34,38 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 7,83 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Vonovia SE-Aktie von 26,55 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)41,00 EUR54,4323.09.2025
Barclays Capital24,00 EUR-9,6016.09.2025
Goldman Sachs Group Inc.41,00 EUR54,4309.09.2025
Jefferies & Company Inc.31,50 EUR18,6408.09.2025

Redaktion finanzen.ch

Vonovia nach Kursrutsch im Plus: Wende für die Aktie in Sicht?
Vonovia-Aktie legt zu: Vonovia will bei neuen Soldatensiedlungen `behilflich sein`
Vonovia-Aktie leicht im Plus: Daniel Riedl scheidet aus dem Vorstand aus

