Vestas Wind Systems A-S Aktie

15.21
CHF
0.37
CHF
2.49 %
11:26:19
BRXC
25.09.2025 10:40:19

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
15.21 CHF 2.49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der deutschen Auktion für Win­d­ener­gie­an­la­gen an Land stützten die Anlagestory der Dänen, schrieb Akash Gupta am Donnerstag./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 21:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

