Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Der im Dezember von DM gestartete Onlinehandel mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten sei für die etablierten Onlineapotheken Redcare und DocMorris zunächst keine große Bedrohung, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er ging dabei auf Testkäufe, das Produktangebot, Preisvergleiche und die Bestellabwicklung ein./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 09:20 / CET



