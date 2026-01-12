Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Der im Dezember von DM gestartete Onlinehandel mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten sei für die etablierten Onlineapotheken Redcare und DocMorris zunächst keine große Bedrohung, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er ging dabei auf Testkäufe, das Produktangebot, Preisvergleiche und die Bestellabwicklung ein./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 09:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64.20 €
|
Abst. Kursziel*:
211.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
203.49%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
08.01.26
|XETRA-Handel: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
07.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Redcare Pharmacy-Aktie tiefer: Umsatz klettert zweistellig - unter Markterwartungen (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
07.01.26