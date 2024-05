FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat United Internet auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 31 Euro belassen. Der Internetkonzern habe im ersten Quartal seine Erwartungen in etwa erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu gebe es gute Nachrichten von der Bundesnetzagentur. Mit der Verlängerung bestehender Frequenznutzungsrechte für Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica sei unter anderem eine Verpflichtung von Telefonica verbunden, die Überlassung von Frequenzen an die United-Telekomtochter 1&1 fortzusetzen. Damit werde das Worst-Case-Szenario nicht eintreten, dass United kein Low-Band-Spektrum erhalte./gl/he;