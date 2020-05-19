United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
36.00CHF
7.00CHF
24.14 %
19.05.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.11.2025 11:02:18
United Internet Buy
United Internet
23.26 CHF -3.86%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Internet- und Telekomkonzern habe im Kerngeschäft ein insgesamt ordentliches drittes Quartal verzeichnet, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
Unternehmen:
United Internet AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
25.24 €
Abst. Kursziel*:
22.82%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
25.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
23.51%
Analyst Name::
Nizla Naizer
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu United Internet AG
12:26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
12:26