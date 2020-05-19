United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
United Internet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Aus Bewertungssicht sieht Polo Tang kaum Auswirkungen dadurch, dass United Internet die Glasfasersparte Versatel bei der Tochter 1&1 einbringt. Der Schritt vereinfache die Konzernstruktur und schränke auch nicht die Möglichkeiten ein, was den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes und eine mögliche Branchenkonsolidierung betreffe, schrieb er am Montag./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.40 €
|
Abst. Kursziel*:
35.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.00%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
