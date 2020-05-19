Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.11.2025 08:16:15

United Internet Buy

United Internet
23.22 CHF 3.98%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Aus Bewertungssicht sieht Polo Tang kaum Auswirkungen dadurch, dass United Internet die Glasfasersparte Versatel bei der Tochter 1&1 einbringt. Der Schritt vereinfache die Konzernstruktur und schränke auch nicht die Möglichkeiten ein, was den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes und eine mögliche Branchenkonsolidierung betreffe, schrieb er am Montag./tih/ag;

08:16 United Internet Buy UBS AG
12.11.25 United Internet Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 United Internet Kaufen DZ BANK
01.09.25 United Internet Buy UBS AG
26.08.25 United Internet Kaufen DZ BANK
