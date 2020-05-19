United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
36.00CHF
7.00CHF
24.14 %
19.05.2020
SWX
26.11.2025 07:48:14
United Internet Equal Weight
United Internet
23.66 CHF 0.06%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Equal Weight" belassen. In der deutschen Telekombranche nähmen bei geringerem Wachstum die Konsolidierungsoptionen zu, schrieb Mathieu Robilliard am Dienstagabend. Diesbezüglich sieht er vor allem bei 1&1 und dem Mutterkonzern United Internet Chancen./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Equal Weight
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
25.14 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.56%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
25.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.50%
|
Analyst Name::
Mathieu Robilliard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
