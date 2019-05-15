Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’614 -0.1%  SPI 17’351 -0.1%  Dow 46’721 -0.4%  DAX 24’151 -0.7%  Euro 0.9242 0.1%  EStoxx50 5’639 -0.8%  Gold 4’038 -2.1%  Bitcoin 86’405 -0.2%  Dollar 0.7958 0.0%  Öl 62.7 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Stabilität und Substanz - Schweizer Aktien im Fokus
UniCredit-Aktie dennoch im Minus: Gewinn in Q3 überraschend gesteigert
TKMS-Aktie nach Börsendebüt im Fokus - Kursziele zwischen 71 und 100 Euro
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
Suche...
Plus500 Depot

United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031

35.93
CHF
-3.16
CHF
-8.08 %
15.05.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 17:12:39

United Internet Kaufen

United Internet
22.50 CHF 51.77%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für United Internet nach einem Bericht über eine von Telefonica angestrebte
Neuausrichtung der Beziehungen von 31,00 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Fantasie rund um eine Sektorkonsolidierung im Telekombereich nehme zu, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Artikel nebst Fakten und Argumenten wirke schlüssig und gut recherchiert. Den höheren fairen Wert kalkulierte er auf Basis eines niedrigeren Konglomeratsabschlags./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: United Internet AG Kaufen
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
28.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
28.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse