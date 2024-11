LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 27 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Ganesha Nagesha passte seine Schätzungen für 1&1 und den Mutterkonzern United Internet am Freitagabend an enttäuschende Quartalszahlen an. Mit den gesenkten Kurszielen trägt er zunehmendem Wettbewerb Rechnung./ag/ajx;