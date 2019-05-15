Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031

35.93
CHF
-3.16
CHF
-8.08 %
15.05.2019
SWX
15.05.2019
01.09.2025

United Internet Buy

United Internet
22.50 CHF 51.77%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 28,90 auf 33,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Detaillierte Auswertungen der Töchter 1&1 und Ionos trieben seine Schätzungen für die Barmittelzuflüsse des Mutterkonzerns an, schrieb Polo Tang in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er wies darauf hin, dass die Aktien trotz ihrer Kursrally für den eigentlichen Firmenkern - bereinigt um die Beteiligungswerte - immer noch einen negativen Wert einpreisten./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet AG Buy
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
33.40 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.28 € 		Abst. Kursziel*:
22.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.08%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse