UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
57.95CHF
-0.20CHF
-0.35 %
09:24:02
28.10.2025 10:14:31
UniCredit Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 80,50 auf 84,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Montagabend an den Quartalsbericht der Italiener an. Sie verschob zudem ihre Bewertungsbasis für das Kursziel weiter in die Zukunft./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
84.30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
62.55 €
|
Abst. Kursziel*:
34.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
62.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.66%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
27.10.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
27.10.25
|STOXX-Handel: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
|
24.10.25
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
24.10.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|10:14
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:22
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|57.95
|-0.35%
