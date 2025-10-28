UniCredit 57.94 CHF -0.35% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 80,50 auf 84,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Montagabend an den Quartalsbericht der Italiener an. Sie verschob zudem ihre Bewertungsbasis für das Kursziel weiter in die Zukunft./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



