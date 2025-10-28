Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'406 -1.0%  SPI 17'143 -0.9%  Dow 47'545 0.7%  DAX 24'263 -0.2%  Euro 0.9253 -0.1%  EStoxx50 5'700 -0.2%  Gold 3'906 -2.1%  Bitcoin 90'878 0.2%  Dollar 0.7937 -0.2%  Öl 64.5 -2.0% 
UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

57.95
CHF
-0.20
CHF
-0.35 %
09:24:02
BRXC
28.10.2025 10:14:31

UniCredit Buy

UniCredit
57.94 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 80,50 auf 84,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Montagabend an den Quartalsbericht der Italiener an. Sie verschob zudem ihre Bewertungsbasis für das Kursziel weiter in die Zukunft./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Buy
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
84.30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
62.55 € 		Abst. Kursziel*:
34.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
62.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.66%
Analyst Name::
Sofie Peterzens 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

