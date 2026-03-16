NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Aktientauschangebot für die Commerzbank eröffneten sich die Italiener mittel- und langfristige Optionen auf die Frankfurter, schrieb Delphine Lee am Montagabend. Die Unicredit nutze so opportunistisch aus, dass Commerzbank-Aktien im bisherigen Jahresverlauf schlechter gelaufen seien als ihre eigenen. Die Bewertung der Commerzbank halte die Unicredit allerdings davon ab, eine deutliche Übernahmeprämie zu bieten./rob/ag/gl;