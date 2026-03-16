UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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UniCredit Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Aktientauschangebot für die Commerzbank eröffneten sich die Italiener mittel- und langfristige Optionen auf die Frankfurter, schrieb Delphine Lee am Montagabend. Die Unicredit nutze so opportunistisch aus, dass Commerzbank-Aktien im bisherigen Jahresverlauf schlechter gelaufen seien als ihre eigenen. Die Bewertung der Commerzbank halte die Unicredit allerdings davon ab, eine deutliche Übernahmeprämie zu bieten./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
87.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
63.95 €
|
Abst. Kursziel*:
36.04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
63.43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.16%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
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