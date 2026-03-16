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UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

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16.03.2026
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17.03.2026 06:15:16

UniCredit Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Aktientauschangebot für die Commerzbank eröffneten sich die Italiener mittel- und langfristige Optionen auf die Frankfurter, schrieb Delphine Lee am Montagabend. Die Unicredit nutze so opportunistisch aus, dass Commerzbank-Aktien im bisherigen Jahresverlauf schlechter gelaufen seien als ihre eigenen. Die Bewertung der Commerzbank halte die Unicredit allerdings davon ab, eine deutliche Übernahmeprämie zu bieten./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
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UniCredit S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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Delphine Lee 		KGV*:
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