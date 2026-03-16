LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 88,90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Paola Sabbione sieht das Aktientauschangebot an die Commerzbank-Aktionäre positiv, wie sie am Dienstag schrieb. Es sei ein Schritt hin zu einem besseren Dialog mit den Frankfurtern. Letztlich stiegen auch die Chancen auf einen Zusammenschluss irgendwann in der Zukunft./ag/gl;