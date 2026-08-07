Under Armour Aktie News: Under Armour am Freitagnachmittag mit Einbussen

Um 16:28 Uhr rutschte die Under Armour-Aktie in der New York-Sitzung um 5,0 Prozent auf 6,08 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'750 Punkten steht. Im Tief verlor die Under Armour-Aktie bis auf 5,70 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,02 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'069'106 Under Armour-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2026 bei 8,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Under Armour-Aktie mit einem Kursplus von 33,96 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (4,14 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 31,91 Prozent wieder erreichen.

Under Armour-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Under Armour am 12.05.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,16 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,07 Prozent auf 1.18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Under Armour wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,106 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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