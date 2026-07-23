Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’215 -0.7%  SPI 19’932 -0.8%  Dow 51’712 -1.0%  DAX 24’763 -1.6%  Euro 0.9293 -0.1%  EStoxx50 6’210 -1.7%  Gold 4’049 -2.0%  Bitcoin 53’157 -1.1%  Dollar 0.8168 0.3%  Öl 100.2 6.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche149905998UBS24476758Partners Group2460882SpaceX156888148Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SAP-Aktie freundlich: Quartalsgewinn steigt stärker als erwartet
Aktie freundlich: Gewinn- und Umsatzplus bei IBM - Wachstumsprognose leicht gesenkt - Übernahme von HRL Laboratories
Intel-Aktie kräftig im Aufwind: Umsatz und Gewinn sprengen alle Erwartungen
SpaceX-Aktie vor herbem Rückschlag? Warum ein Analyst 30 Prozent Abwärtspotenzial sieht
Analyst sieht 66 Prozent Kurschance: Steht der Microsoft-Aktie eine Langfrist-Rally bevor?
Suche...
ETF Sparplan

Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 23.07.2026 22:33:55

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste

So performte der S&P 500 am vierten Tag der Woche letztendlich.

T-Mobile US
145.59 CHF -6.68%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1.21 Prozent tiefer bei 7’408.30 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 62.096 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1.13 Prozent auf 7’414.43 Punkte an der Kurstafel, nach 7’498.96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7’450.12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’376.00 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 1.08 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’365.46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’108.40 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 6’358.91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8.02 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’620.90 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Lockheed Martin (+ 10.54 Prozent auf 568.59 USD), Allegion (+ 10.45 Prozent auf 154.57 USD), United Rentals (+ 10.11 Prozent auf 1’139.71 USD), Thermo Fisher Scientific (+ 8.71 Prozent auf 572.32 USD) und Quest Diagnostics (+ 8.61 Prozent auf 227.90 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Tesla (-14.52 Prozent auf 319.69 USD), T-Mobile US (-10.75 Prozent auf 170.42 USD), Rollins (-9.27 Prozent auf 39.44 USD), Dover (-7.80 Prozent auf 197.80 USD) und Under Armour (-7.16 Prozent auf 6.74 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 32’435’588 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.390 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index bietet die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 12.017 19.03.2027 157338479
Long 264.4134 18.09.2026 151133745
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.3437 18.09.2026 151134414
Short 11.0172 18.12.2026 153821025
Short 37.7678 18.09.2026 155498024
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1463 7.86 144993744
Long 10.5765 3.18 155499190
Long 13.9165 13.98 155004831
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 3.8879 17.97 159032620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -54.88 131592446
Long 10 -35.91 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!