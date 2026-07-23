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23.07.2026 22:33:55
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste
So performte der S&P 500 am vierten Tag der Woche letztendlich.
Schlussendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1.21 Prozent tiefer bei 7’408.30 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 62.096 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1.13 Prozent auf 7’414.43 Punkte an der Kurstafel, nach 7’498.96 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7’450.12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’376.00 Punkten erreichte.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 1.08 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’365.46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’108.40 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 6’358.91 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8.02 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’620.90 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Lockheed Martin (+ 10.54 Prozent auf 568.59 USD), Allegion (+ 10.45 Prozent auf 154.57 USD), United Rentals (+ 10.11 Prozent auf 1’139.71 USD), Thermo Fisher Scientific (+ 8.71 Prozent auf 572.32 USD) und Quest Diagnostics (+ 8.61 Prozent auf 227.90 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Tesla (-14.52 Prozent auf 319.69 USD), T-Mobile US (-10.75 Prozent auf 170.42 USD), Rollins (-9.27 Prozent auf 39.44 USD), Dover (-7.80 Prozent auf 197.80 USD) und Under Armour (-7.16 Prozent auf 6.74 USD).
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 32’435’588 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.390 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte
2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index bietet die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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