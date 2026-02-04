Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 43 Franken auf "Overweight" belassen. Die Resultate des vierten Quartals 2025 seien stark ausgefallen, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch. Die Eingliederung der Credit Suisse laufe operativ rund./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

