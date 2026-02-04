UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
35.19CHF
-1.90CHF
-5.11 %
10:39:53
BRXC
04.02.2026 08:13:38
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 43 Franken auf "Overweight" belassen. Die Resultate des vierten Quartals 2025 seien stark ausgefallen, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch. Die Eingliederung der Credit Suisse laufe operativ rund./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Overweight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
43.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
40.47 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35.19 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
