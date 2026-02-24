Pluszeichen in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag

Um 15:40 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 0.90 Prozent auf 2’209.18 Punkte. In den Handel ging der SLI 0.201 Prozent leichter bei 2’185.02 Punkten, nach 2’189.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’185.02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’209.58 Zählern.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, betrug der SLI-Kurs 2’131.64 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2’040.27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, wurde der SLI auf 2’109.04 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.71 Prozent nach oben. Bei 2’209.58 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 2’099.01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 4.16 Prozent auf 3’181.00 CHF), Lindt (+ 3.10 Prozent auf 12’990.00 CHF), Nestlé (+ 2.73 Prozent auf 83.62 CHF), Sika (+ 2.73 Prozent auf 160.20 CHF) und Logitech (+ 1.97 Prozent auf 70.44 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Galderma (-2.42 Prozent auf 145.00 CHF), Sandoz (-1.05 Prozent auf 65.66 CHF), Kühne + Nagel International (-0.80 Prozent auf 173.30 CHF), UBS (-0.37 Prozent auf 32.06 CHF) und Straumann (-0.35 Prozent auf 91.38 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2’678’110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 322.708 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.72 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch