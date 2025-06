NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UBS mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Overweight" belassen. Die Erträge der globalen Investmentbanken im Geschäft mit den Finanzmärkten sollten im zweiten Quartal auf Dollarbasis um 10 Prozent gestiegen sein, schrieb Kian Abouhossein in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Dabei dürften Aktien deutlich besser abgeschnitten haben als Anlagen im Währungs-, Rohstoff- und Anleihenbereich. Der Analyst bevorzugt trotz der besseren Kursentwicklung seit Jahresbeginn weiterhin tendenziell europäische gegenüber US-Titeln. Seine Favoritenliste führt Barclays an, gefolgt von Deutsche Bank, UBS, Societe Generale, Goldman Sachs, BNP Paribas und Morgan Stanley./gl/ag;