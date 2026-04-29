UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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30.04.2026 17:45:42
UBS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für UBS nach Zahlen zum ersten Quartal von 40 auf 39 Franken gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Das starke Jahresviertel belege das Ergebnispotenzial der schweizerischen Großbank, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Donnerstag. Mit einem Gewinnanstieg um 80 Prozent sei UBS sehr stark in das neue Jahr gestartet./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Kaufen
|
Unternehmen:
UBS
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
37.55 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
34.50 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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