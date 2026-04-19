UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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UBS Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die UBS von 33 auf 34 Franken angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. In der Schweiz setzt Flora Bocahut vor allem auf die neu empfohlenen Aktien von Julius Bär, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Aber auch bei der UBS habe sich das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken gebessert. Die Expertin ist recht optimistisch hinsichtlich der Kapitalanforderungen, die vermutlich am 22. April festgelegt würden. Zudem seien die Risiken für die Integration der Credit Suisse gesunken. Obendrein sei die Bewertung der Aktien nach dem Rückschlag weniger ambitioniert./ag/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Equal Weight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
34.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
36.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
34.01 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Flora Bocahut
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UBS
|
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