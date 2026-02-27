Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.02.2026 18:18:37

UBS löst Direct Urban Fonds rückwirkend auf

Zürich (awp) - Die UBS setzt die Fusion der Immobilienfonds UBS Mixed Urban (vorher: UBS Green Property) und UBS Direct Urban wie geplant zum 1. April 2026 um. Der UBS Direct Urban wird damit rückwirkend auf den 31. Dezember 2025 ohne Liquidation aufgelöst.

Für die Periode zwischen Juli 2025 und Dezember 2025 werde für den Fonds eine ausserordentliche Ausschüttung des Nettoertrags gemäss Fondsvertrag vorgenommen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend. Die Fondsleitung habe dabei eine Nettoausschüttung von 0,165 Franken festgelegt.

Der Fonds wird laut den Angaben am 2. März an der SIX Swiss Exchange erstmals auf Basis seines neuen Nettoinventarwerts gehandelt. Ab 18. März (Ex-Datum) sei die "übliche Korrektur des Börsenkurses in der ungefähren Höhe der Ausschüttung" zu erwarten.

