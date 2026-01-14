UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
UBS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 37 auf 39 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Schweizer Banken säßen nun wieder im Sattel, schrieb Benjamin Goy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar angesichts der unterdurchschnittlichen Entwicklung ihrer Aktien im Jahr 2025. Bei den speziellen Belastungsfaktoren wie regulatorischen Risiken bei der UBS und Kreditverlusten bei Julius Bär dürfte sich etwas tun. Zudem zeige das allgemeine Kapitalmarktumfeld stetige Besserung./ag/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Buy
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
39.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.64 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.92 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
