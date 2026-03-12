Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Drohnenspezialist im Fokus 12.03.2026 16:51:06

DroneShield-Aktie schwach: EU-Produktion, Geopolitik und Co. bewegen den Anteilsschein

Die DroneShield-Aktie zeigt seit Jahresbeginn teils starke Schwankungen, konnte aber langfristig deutlich zulegen.

DroneShield
2.12 CHF -4.42%
Kaufen Verkaufen
• Starke Aktienperformance auf lange Sicht
• Eigene Fertigung in der EU angekündigt
• Kapitalmassnahme und Geopolitik im Blick

DroneShield-Aktie im Fokus

In den letzten Wochen waren bei der DroneShield-Aktie teils deutliche Ausschläge zu beobachten. Vergangene Woche ging es für die Papiere zwei Tage in Folge zweistellig nach oben. Im Zuge dieser Rally eroberte die Aktie die 4-Dollar-Marke zurück. Diese konnte die DroneShield-Aktie jedoch nicht lange halten - zum Wochenstart verloren die Papiere deutlich an Wert. Und so setzte sich das Auf und Ab bei dem Drohnenspezialisten fort. Am Donnerstag notierte die DroneShield-Aktie an ihrer Heimatbörse in Sydney letztlich 3,92 Prozent tiefer bei 3,92 AUD. Seit Jahresbeginn konnten die Anteilsscheine, die im Oktober vergangenen Jahres noch ein Rekordhoch bei 6,705 AUD verzeichnet haben um rund 27 Prozent zulegen. Blickt man auf die Performance der letzten zwölf Monate schlägt dennoch ein beeindruckendes Plus von rund 356 Prozent zu Buche.

Eigene Fertigung in der EU

Am Mittwoch hat DroneShield die Errichtung einer Produktionsstätte für Systeme zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge in der Europäischen Union angekündigt. Damit baut das Unternehmen seine industrielle Präsenz auf dem Kontinent deutlich aus. In Zusammenarbeit mit einem erfahrenen und etablierten Fertigungspartner wurde die Produktion von Counter-UAS-Systemen "Made in Europe" bereits aufgenommen. Die ersten Geräte aus der neuen Fertigungslinie sollen voraussichtlich bis Mitte 2026 an Kunden ausgeliefert werden.

Kapitalmassnahme im Blick

Zuvor war DroneShield durch eine Kapitalmassnahme verstärkt in den Blick der Anleger gerückt. Das Unternehmen beantragte die Zulassung von rund 1,3 Millionen neuen Aktien, die aus der Ausübung von Mitarbeiteroptionen stammen. Solche Programme sind in wachstumsorientierten Technologieunternehmen üblich und dienen dazu, Schlüsselkräfte langfristig ans Unternehmen zu binden. Für bestehende Aktionäre bedeutet die Ausgabe neuer Aktien jedoch eine leichte Verwässerung ihrer Anteile. Insgesamt blieb der Umfang der Massnahme im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aktien überschaubar, was die Börse dennoch aufmerksam verfolgte.

Geopolitische Spannungen

Daneben steht der australische Spezialist für Drohnenabwehr vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen, insbesondere der jüngsten Eskalation im Iran, verstärkt im Fokus der Anleger. Nach Drohnenangriffen auf verschiedene Ziele im Zuge des Iran-Kriegs könnte die Nachfrage nach DroneShield-Systemen zur Erkennung und Abwehr unbemannter Fluggeräte zunehmen.

Auch die Geschäftsentwicklung untermauert die positive Wahrnehmung: Im vergangenen Geschäftsjahr wuchs der Umsatz des Unternehmens um 276 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während gleichzeitig die Profitabilität deutlich zunahm. Die Auftragsbücher für 2026 sind zudem gut gefüllt, was auf weiteres Wachstumspotenzial hinweist.

