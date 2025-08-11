|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.08.2025 17:15:51
TUI Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Die angehobene Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) erscheine zunächst konservativ, schrieb Jaina Mistry am Dienstag. Der Fokus dürfte sich daher auf die Telefonkonferenz zu den jüngsten Zahlen richten und darauf, ob es im vierten Geschäftsquartal Gegenwind für den Reisekonzern gebe./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 10:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 10:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Hold
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8.20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7.66 €
|
Abst. Kursziel*:
7.05%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.11%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TUI AG
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
16:09
|Tui dämpft Umsatzerwartung - dafür mehr operativer Gewinn möglich (AWP)
|
15:59
|Tui hebt EBIT-Prognose für Geschäftsjahr 2024/25 an (Dow Jones)
|
15:59
|Börse Frankfurt: Das macht der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:37
|EQS-Adhoc: TUI hebt Prognose für das bereinigte EBIT für das Geschäftsjahr 2025 auf eine Spanne von +9 bis 11 % (bisher: +7 bis 10 %) zu konstanten Wechselkursen an (EQS Group)
|
15:20
|Ausblick: TUI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12:26