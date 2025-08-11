Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TUI Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Die angehobene Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) erscheine zunächst konservativ, schrieb Jaina Mistry am Dienstag. Der Fokus dürfte sich daher auf die Telefonkonferenz zu den jüngsten Zahlen richten und darauf, ob es im vierten Geschäftsquartal Gegenwind für den Reisekonzern gebe./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 10:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 10:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Hold
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
8.20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
7.66 € 		Abst. Kursziel*:
7.05%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
7.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.11%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AG

