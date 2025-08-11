TUI 7.38 CHF 0.49% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Die angehobene Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) erscheine zunächst konservativ, schrieb Jaina Mistry am Dienstag. Der Fokus dürfte sich daher auf die Telefonkonferenz zu den jüngsten Zahlen richten und darauf, ob es im vierten Geschäftsquartal Gegenwind für den Reisekonzern gebe./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 10:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 10:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.