NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 28,80 auf 31,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Aktualisierte Schätzungen und eine zeitliche Verschiebung der Bewertungsgrundlage seien die Gründe für das etwas höhere Kursziel für die Aktien des Lkw-Herstellers, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/men;