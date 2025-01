NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Michael Aspinall bleibt nach den Investitionssignalen der US-Spedition Knight-Swift optimistisch für die Lkw-Nachfrage in den USA. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/mf;