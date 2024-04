NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die VW-Nutzfahrzeugtochter habe die Markterwartungen beim Umsatz im ersten Quartal deutlich übertroffen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet daher steigende Schätzungen, zumal der Konsens bisher eher am unteren Ende der Prognosespannen liege./niw/jha/;