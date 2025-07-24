Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TRATON Aktie

30.77
CHF
3.24
CHF
11.78 %
24.07.2025
BRXC
06.10.2025 19:40:06

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Aktien des US-Lkw-Herstellers Paccar hätten bereits den Tiefpunkt des aktuellen Branchenzyklus eingepreist, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Anteilscheinen der europäischen Lkw-Bauer sei dies noch nicht der Fall. Insgesamt dürfte die Nachrichtenlage in den USA weiterhin schwierig bleiben./la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

