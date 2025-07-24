TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
30.77CHF
3.24CHF
11.78 %
24.07.2025
BRXC
06.10.2025 19:40:06
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Aktien des US-Lkw-Herstellers Paccar hätten bereits den Tiefpunkt des aktuellen Branchenzyklus eingepreist, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Anteilscheinen der europäischen Lkw-Bauer sei dies noch nicht der Fall. Insgesamt dürfte die Nachrichtenlage in den USA weiterhin schwierig bleiben./la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TRATON
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
28.04 €
Abst. Kursziel*:
14.12%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
28.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
13.88%
Analyst Name::
Michael Aspinall
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
