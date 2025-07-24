|Kurse + Charts + Realtime
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton in einer Nachbetrachtung der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Michael Aspinall schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass zollbedingte Unsicherheit die Nachfrage nach Lastwagen beeinträchtigt habe. Abkommen sollten den Effekt aber mildern. Eine Rückkehr zur Dynamik aus den beiden Vorquartalen sei möglich, wenn die Inflation unter Kontrolle bleibe./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TRATON
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt: Hold
Hold
Kurs*:
32.42 €
Abst. Kursziel*:
-1.30%
Rating update: Hold
Hold
Kurs aktuell:
32.56 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1.72%
Analyst Name::
Michael Aspinall
KGV*:
-
