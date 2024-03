ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe das vergangene Jahr mit einem guten Quartal beendet, schrieb Analyst Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Mittelpunkte der Zielspannen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) in diesem Jahr lägen über den durchschnittlichen Markterwartungen, die nun steigen dürften./tav/gl;