Warren Buffett über sein grösstes Erfolgsinvestment: "Das beste Geschäft, das ich je gemacht habe"

Warren Buffett hat sich durch Investitionen in Unternehmen ein milliardenschweres Imperium aufgebaut. Der Erfolg kam nicht von ungefähr, schon in jungen Jahren nahm sich das Orakel von Omaha vor, später Millionen zu verdienen. Um sein Ziel zu erreichen, probierte sich der junge Buffett mit einer Reihe von Geschäftsideen aus - teils mit durchwachsenem Erfolg. Doch eine Idee erwies sich als "das beste Geschäft, in dem ich je war", erzählte der Starinvestor kürzlich.

Mit 25 Dollar zum Flipper-Imperium

Beim Besuch eines Süsswarenladens, den Buffett gemeinsam mit seinem ebenfalls milliardenschweren Freund Bill Gates unternahm, wurde der 93-Jährige nostalgisch. Wie er in einem Video, das Gates auf seinem Blog veröffentlichte, erzählte, habe er ein besonderes Verhältnis zu Flippern. "Ich behaupte, am Flipper ziemlich gut zu sein. 1946 habe ich eine Maschine für 25 Dollar gekauft und daraus ein kleines Imperium aufgebaut", so Buffett. Seine Idee: Den Flipperautomaten in einem Friseurladen aufzustellen.

Buffett habe seinen Freund Don Danley ins Boot geholt, dessen Aufgabe es gewesen sei, die Maschine im Bedarfsfall zu warten und zu reparieren. Er selbst habe sich daneben um die Verhandlungen mit dem Friseur, Frank Erico, gekümmert. Wie "Business Insider" berichtet, habe er diesen mit den Worten geködert: "Wir kommen im Auftrag von Wilsons Münzmaschinenfabrik, und wir haben einen Vorschlag von Mr. Wilson. Es ist kein Risiko für Sie. Lassen Sie uns diesen Flipper hinten aufstellen und Ihre Kunden können spielen, während sie warten. Und wir werden das Geld teilen."

Auch wenn es Wilsons Münzmaschinenfabrik nicht gab - der Friseur zeigte sich von der Geschäftsidee überzeugt. Der Deal stand, das Geschäft wurde ein Erfolg - rund eine Woche später hatte das Duo genügend Geld verdient, um einen weiteren Flipperautomaten zu kaufen. Schon kurz darauf standen Flipper in verschiedensten Friseursalons in ganz Washington DC und Buffett konnte sein Geschäft verkaufen: Mit einer Investition von 25 Dollar erzielte der heute milliardenschwere Investor als Teenager einen Gewinn von 1'000 Dollar.

Es sei das beste Geschäft gewesen, in dem er je war, so Buffett gegenüber Bill Gates. "Ich hatte schon sehr früh in meiner Karriere einen Höhepunkt erreicht".

Geschäftsorientiert bereits als Kind

Die Flipper-Episode reiht sich ein in diverse Geschäfte, die Warren Buffett schon in jungen Jahren an den Start gebracht hat.

Im Alter von sechs Jahren kaufte er Coca-Cola-Flaschen im Sixpack für 25 Cent und verkaufte die Einzelflaschen für einen Preis von 5 Cent je Flasche direkt an der Haustüre weiter und machte so mit jedem Pack bereits 20 Prozent Gewinn. Zudem verkaufte er gebrauchte Golfbälle und trug Zeitungen aus. Mit elf Jahren kaufte er seine ersten Aktien: Drei Anteile des Versorgers Cities Service - der Grundstein für seine Karriere als legendärer Investor war gelegt.



Redaktion finanzen.ch