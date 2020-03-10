TotalEnergies 48.43 CHF -1.24% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 60 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Franzosen glänzten durch nachhaltige Wachstum auf vielen Ebenen - bei geringen Kosten, schrieb Matthew Lofting in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Energiebranche./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.