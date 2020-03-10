TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
34.06CHF
-21.09CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
23.09.2025 10:16:28
TotalEnergies Overweight
TotalEnergies
48.43 CHF -1.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 60 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Franzosen glänzten durch nachhaltige Wachstum auf vielen Ebenen - bei geringen Kosten, schrieb Matthew Lofting in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Energiebranche./ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
51.80 €
Abst. Kursziel*:
17.76%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
52.38 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.46%
Analyst Name::
Matthew Lofting
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|10:16
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|TotalEnergies
|34.06
|-38.24%
