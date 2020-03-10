Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

34.06
CHF
-21.09
CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
23.09.2025 10:16:28

TotalEnergies Overweight

TotalEnergies
48.43 CHF -1.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 60 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Franzosen glänzten durch nachhaltige Wachstum auf vielen Ebenen - bei geringen Kosten, schrieb Matthew Lofting in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Energiebranche./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 20:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
51.80 € 		Abst. Kursziel*:
17.76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
52.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.46%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergies

mehr Nachrichten

Analysen zu TotalEnergies

10:16 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:27 TotalEnergies Buy UBS AG
15.09.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
09.09.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Aktuelle Aktienanalysen

11:00 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
QIAGEN Buy
10:59 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Scout24 Buy
10:59 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vonovia Buy
10:58 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nemetschek Hold
10:57 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
KRONES Buy
10:56 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Knorr-Bremse Buy
10:53 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Jungheinrich Buy
mehr