Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’567 -0.4%  SPI 17’287 -0.4%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’283 -0.2%  Euro 0.9236 0.0%  EStoxx50 5’657 -0.5%  Gold 4’138 0.3%  Bitcoin 85’776 -0.9%  Dollar 0.7958 0.0%  Öl 62.4 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
UniCredit-Aktie dennoch im Minus: Gewinn in Q3 überraschend gesteigert
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
TeamViewer-Aktie im Sinkflug: Skeptischer bei Umsatz 2025 und 2026
L'Oréal-Aktie knickt dennoch ein: Schnelleres Wachstum im dritten Quartal
Alector-Aktie mit Kurssturz: GSK und Alector stellen Tests an Demenzmittel ein
Suche...
Plus500 Depot

TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

34.06
CHF
-21.09
CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 07:54:56

TotalEnergies Outperform

TotalEnergies
48.61 CHF 5.40%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Konjunktur-Gegenwind und eine schneller steigende Verschuldung als erwartet hätten jüngst belastet, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Projekte im Fördergeschäft sowie das Gewinnwachstum im Power-Segment seien entscheidend für eine bessere Stimmung. Veräußerungen sollten zur Bilanzverbesserung beitragen./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf TotalEnergies

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender TotalEnergies-Kurs >5 >10 >15
Fallender TotalEnergies-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
52.63 € 		Abst. Kursziel*:
33.00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
53.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.65%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse